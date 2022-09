Tizenkét hátrányos helyzetű család kapott tűzifát Szegeden pénteken. Az önkormányzat egy-egy erdei köbméter konyhakész, vagyis összehasogatott fát adott az Alsó kikötő soron élőknek. Ez csaknem két „normál” köbméternek felel meg.

Kovács Tamás gazdasági alpolgármester azt mondta a helyszínen, hogy Szegeden hatszázan kapnak ilyen támogatást, és a tüzelőt a fűtési szezon kezdetéig, vagyis október 15-ig minden igénylőhöz eljuttatják.

A gazdasági alpolgármester emlékeztetett, hogy az augusztus 20-i tűzijátékra szánt pénzt is tüzelőre fordították, de ez az összeg kevés lett volna, hogy mindenki kaphasson a fából. Így az eredetileg erre szánt 24 millió forintot előbb 30, majd összesen 75 millió forintra emelték.

A fahasábokat két ütemben kapják meg a háztartások. Először négyszáz család kapja meg, egy korábbi beszerzésből, de már a maradék kétszáz családét is készítik elő.

Boda Szilveszter, aki édesanyjával él az Alsó kikötő sor egyik lakásában azt mondta, hogy a most kapott tüzelővel egy-másfél hónapig tudnak fűteni, utána maguknak kell gondoskodniuk a fűtött lakásról.

Korábban Nagy István agrárminiszter jelentette be, hogy a kormány is segít, és már elindult a hatósági áras tűzifaprogram, amire már lehet jelentkezni a vásárlási szándékkal az erdőgazdaságoknál. Az igényt személyesen, telefonon és e-mailben is lehet jelezni. A kormány ezzel újabb rendkívüli intézkedést tesz az elhibázott brüsszeli szankciók okozta energia- és gázválság ellensúlyozására és a magyar családok rezsicsökkentésére. A tűzifaprogramban keménylombos, lágylombos és fenyő tűzifa alapanyag vásárolható. A keménylombos erdei köbmétere 30 ezer forintba, a másik kettőé pedig 19 ezer forintba kerül.