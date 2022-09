Vasárnap elkezdődött a nagysikerű Géniusz című vetélkedő második évada az ATV-n. Szegediek számára különösen izgalmas lehet most a 2021-ben az év legjobb vetélkedőjének választott műsor, ugyanis Kovács Attila került vissza a képernyőre. A Szegeden élő, de jelenleg Kiskunhalason praktizáló reumatológus öt nyertes párbaj után folytathatta a menetelést, egyelőre pedig úgy tűnik, akár a műsor rekordját is beállíthatja.

A Géniuszban a legjobb hazai kvízjátékosok küzdenek meg egymással. Kovács Attila évtizedek óta sikeres ebben a műfajban: 1996 óta összesen 43 adásban szerepelt és mindössze két alkalommal veszített. Nyert két autót, utazást és jelentős összegű pénzt is. A Géniuszban is megállíthatatlanul menetelt az előző évad utolsó adásaiban és 2,5 millió forintot be is zsebelt. Bár már akkor tudott volt, hogy a műsor folytatódik, ezt az összeget kifizették neki, amelyet már el is költött: Dominikára utazott családjával. A vasárnap újra indult műsorban így bár onnan számolják nyereményét, ahol abbahagyta, a neki járó végösszegből az előző évad nyereményét majd levonják. Jelenleg azonban nem is elsősorban az a kérdés, hogy mennyi pénzt vihet haza, hanem hogy sikerül-e beállítania a műsor rekordját, vagy akár túl is szárnyalni azt.

Az eddigi legsikeresebb játékos Boros Márton volt, aki 8 győztes párbajt vívott a műsorban és ezért 5,5 millió forintot vihetett haza. Kovács Attila a hatodik és a hetedik párbaját is megnyerte a múlt vasárnap adásba került dupla részben, az azonban, hogy a nyolcadikat is be tudja-e húzni, csak most vasárnap derül majd ki. Egy biztos: eddigi legkeményebb ellenfele áll vele szemben. Petersen Anna, az 500 című kvízműsor legsikeresebb játékosa jelenleg 2:1-re vezet ellene, vagyis ha a szegedi orvos a következő játszmát elveszíti ellene, kiesik a játékból. Ha viszont meg tudja fordítani a verseny állását és nyer, akkor fellép Boros Márton mellé az örök ranglista képzeletbeli legfelső dobogójára, egy következő nyertes párbajjal pedig a valaha volt legsikeresebb Géniusz játékos lehet. Onnan pedig már csak egy párbaj választja el a műsor főnyereményétől. Hogy ez sikerül-e neki, vasárnap este kiderül.