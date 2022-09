Megyeszerte fokozott rendőri jelenlétre kell számítani reggelente, valamint a polgárőrök is figyelnek a gyermekek biztonságára a nevelési és oktatási intézmények környékén. Emellett több olyan program is folytatódik a megyében az idei tanévben, amely a baleset- és bűnmegelőzést szolgálja.

A nyár során az önkormányzatokkal és a közútkezelővel körüljártuk az iskolákat, ahol ellenőriztük a jelzőtáblák és az útburkolati jelek meglétét, majd a hiányzókat pótoltuk és ahol szükség volt rá, újakat helyeztünk ki, festettünk fel. A mai naptól az iskolák környékén reggelente rendőri jelenlétre kell számítani, főként a közbiztonság szempontjából kiemelt intézmények környékén, míg a további iskoláknál visszatérően ellenőriznek a rendőrök

mondta el Nagy Tiborné, a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály vezetője.

Csütörtökön a rendőrség a megyei önkormányzattal, a polgárőrséggel és a Szegedi Tankerületi Központtal közösen tartott sajtótájékoztatót a baleset- és bűnmegelőzés kapcsán. Az eseményen Nagy Tiborné közölte, folytatják a Sulimoped programot, ebben a tanévben is 35 diáknak segítenek segédmotoros kerékpárra jogosítványt szerezni.

A sajtóeseményen jelen volt Plesovszkiné Ujfaluczki Judit, a Szegedi Tankerületi Központ vezetője is, aki megnyitotta a harmadik KEVE tanévet, ugyanis ezt a programot is folytatják idén, így a megye 35 iskolájában 5500 diák sajátíthatja el a biztonságos közlekedés legfontosabb tudnivalóit, emellett megtanulják, hogyan kell hívni szakszerűen a 112-t, valamint kerékpáros vizsgát is tesznek a fiatalok. Közölte, a programot már az óvodások és a sajátos nevelési igényű fiatalok számára is kiterjesztették.

Így indítsuk útnak a gyermeket

Fontos, hogy vegyék át a gyermekkel, hogy hogyan néz ki egy napjuk, melyik közlekedési eszköz használatakor mire kell odafigyelni, az iskolában milyen veszélyforrások lehetségesek, valamint ha iskola után egyedül vannak otthon, milyen veszélyek leselkedhetnek rájuk

ezekre már Mózesné Toronykőy Márta bűnmegelőzési osztályvezető hívta fel a szülők figyelmét. Azt tanácsolta nekik, hogy beszéljék át azt is, hogy kivel állhatnak szóba, kit kereshetnek baj esetén, valamint a gyerekeknek legyen biztonsági jelszavuk a szülőkkel.

Az osztályvezető elárulta, ovizsaru 39 óvodában van, bűnmegelőzési tanácsadó 11 iskolában dolgozik, az iskolaőr programot pedig kiterjesztik a megyében, így már nemcsak Szegeden, Makón és Szentesen dolgoznak majd, hanem Hódmezővásárhelyen és Bakson is.

Csütörtökön bemutattak két figyelemfelhívó kisfilmet is, melyet a megyei önkormányzat és a megyei rendőrség készített közösen, és amely már megtekinthető a police.hu oldalon. Emellett a rendőrség már egyeztetést folytat a szegedi városüzemeltetéssel azért, hogy újabb piktogramokat festhessenek fel a gyalogátkelőkhöz, ezek szintén a körültekintő átkelésre figyelmeztetnek majd.

A sajtótájékoztatón elhangzott, a megye minden településén a polgárőrök is vigyázzák a gyermekek biztonságát, mindezt önként teszik minden reggel.

Vásárhelyen zebra-akció volt

A zebra-akció a Szeretem Vásárhelyt Egyesület kezdeményezése volt négy évvel ezelőtti megalakulásuk után. Mint azt az alapítók egyike, Szenti Csilla csütörtökön kora reggel céljukról elmondta: a tanévben, amikor a nyári szünet után ismét sok kisgyermek indul el reggelente iskolába, fontos, hogy az autósok még körültekintőbben közlekedjenek. Olyan helyszíneket választottak, ahol a legnagyobb a forgalom, mint például a Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola előtt, a Hóvirág utcai zebránál.

Csütörtök reggel Szenti Csilla és Rapcsák Katalin kísérték át a forgalmas útszakaszon az első tanítási napon iskolába igyekvő gyerekeket és szüleiket. Pénteken a Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola és a Hódmezővásárhelyi Szent István Általános iskola közötti gyalogátkelőnél teszik ugyanezt az egyesület tagjai.

A makói Sereséknek is elkezdődött

A Makói Katolikus Általános Iskolában tanuló Seres József Ferenc csütörtökön reggel fél nyolc előtt indult el a suliba. Bár egyébként gyalog szokott járni, édesanyja, Seresné Dani Gizella az esős időre tekintettel úgy döntött, elviszi kocsival, egyébként is volt dolga az iskola felé. – Most igyekszünk visszarázódni az iskolaidőre jellemző napirendbe – árulta el Gizella. Hozzátette, nem könnyű újra megszokni a rendszeres korán kelést, reggeli készülődést.

A közlekedésre nem panaszkodott. – A suli tőlünk nincs messze, előtte szerencsére nincs nagy forgalom, ezért olyankor sem aggódom, ha Józsi gyalog indul el – mondta. Amikor az ötödikes fiatalembert arról kérdeztük, várta-e már az iskolát, azt válaszolta, várta is meg nem is. – Vegyesek az érzelmeim, de azért bizakodom – mondta csibészes mosollyal.