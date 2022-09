Renátával már a székben ülve beszélgettünk, ő azonban még nem volt olyan rutinos véradó, mint Zoltán, ugyanis életében először most szombaton adott vért. A Délmagyarországnak elárulta, férje rendszeresen segít, neki szombaton volt a harmincharmadik véradása, ezért ő is úgy döntött, hogy most már rászánja magát. Hozzátette, azt tanácsolja azoknak, akik arra készülnek, hogy véradókká váljanak, hogy ne féljenek, és mindenképp egyenek és igyanak előtte.

Volt azonban olyan is, aki konkrétan a sör és a virsli miatt érkezett. Ő volt Anna, aki kérdésünkre elmondta, korábban a baráti társaságukkal járt a Retró Véradáson, akkor nagyon megtetszett neki a jó hangulat, valamint a sör-virsli élmény, ezért mindenképp szerette volna ezt megismételni. Kiemelte, régóta készült már rá, de azóta két gyermekük is lett, és mivel nem volt, aki a kicsikre vigyázott volna, így férjével sem tudtak közösen jönni, végül ő vállalta a feladatot. Azt tanácsolta, hogy aki csak teheti, barátokkal menjen a Retró Véradásra.