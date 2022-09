Süteményvásárral, tombolával és malac árveréssel egybekötött jótékonysági családi napot szerveztek civilek a Mindszent Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete javára. Szombaton 13 órától a helyi piacon várják mindazokat, akik támogatnák a nyáron is számtalan tűzesetnél önkéntesen szolgáló csapatot. A felajánlott süteményeket Lantos Éva fogadta; pénteken is éppen az édességeket gyűjtötte, amikor lapunknak elmondta: a helyi tűzoltók működését, egyúttal egyik tagjuk C kategóriás jogosítványának megszerzését szeretnék támogatni. Utóbbi több százezer forintos költsége nagy teher lehet egy családnak. Az önkéntes tűzoltók pedig áldozatos munkájukkal mindig segítenek a bajban.

A családi napon a süteményvásár mellett lesz tombola, zsákbamacska, ugrálóvár, a kicsiknek pedig minden, mi csillámos. Ráadásként, a kezdeményezéshez csatlakozva egy család árverésre ajánlott fel egy kilenc hetes, 20 kilogrammos corvald kan malacot. A kezdő licit 20 ezer, a licitlépcső pedig kétezer forint. Az árverés 16 órakor kezdődik a mindszenti piacon.