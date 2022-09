Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark egyik legfontosabb ünnepére, a Szobori búcsúra várták a látogatókat vasárnap, akiknek egész nap változatos programokat kínáltak. Volt néptánc, népzene, kocsikázás, honfoglalás-kori lovasbemutató, játszóház és bábelőadás is. A Gátőrház környékén, a tematikus nap részeként megismerkedhetnek a jelenlévők többek között a népi halászattal, a fokgazdálkodással vagy a halászati eszközökkel.

A nap központi eseménye a Kisboldogasszony napi búcsúi szentmise volt, amelyet Antal Imre plébános mutatott be, aki prédikációjában a békéről, annak megteremtéséről beszélt. Kiemelte, Jézus korában és az előtt is volt békétlenség a világban, hiszen ahol emberek élnek, ahol élet van, ott békétlenség is van. Éppen ezért a békétlenségtől nem kell félni, mert nem az a baj, hogy békétlenség van az emberek között, hanem az, ahogyan ehhez hozzáállunk, próbáljuk orvosolni.

Rámutatott, Jézus arra hív meg minket, hogy először magunkban teremtsünk békét, mert a szívünkben kezdődik minden. A lelkipásztor hangsúlyozta, ha magunkat nem tudjuk megfékezni, nem tudunk önuralmat gyakorolni, akkor nem lesz béke. Az nem a fegyverropogások megszűnésével kezdődik, hanem önmagunk fékezésével – jegyezte meg.

Hozzátette, csodálatos pedagógiát állít elénk Isten, ahogyan megteremti a békét, és közben nem a hibáinkat hánytorgatja, nem számon kér minket, hanem vezet bennünket az igazság útján. Közölte, ha mi is békét akarunk, akkor kicsiben kell kezdenünk, ne nagyravágyóan akarjuk azt, hogy azonnal minden változzon meg. Magunkban kell rendet tenni, majd a környezetünkben, a családunkban, a gyermekeinkben, hiszen ha meggyújtjuk a béke lángját, akkor az futótűzként terjed majd a maga útján.

A 11 órakor kezdődő szentmisén adták át az emlékpark saját alapítású kitüntetését, a Szer Üzenete-díjat. A monostorásatások során Ópusztaszeren fellelt íjas ezüst pecsétgyűrű másolatát olyan keresztény ember kapja meg minden évben, aki képes közösséget teremteni és példamutató életével segít Ópusztaszer üzenetét – hit, megmaradás, hűség, hazaszeretet – minél több emberhez eljuttatni.

Idén a díjat Szakály Sándor Széchenyi-díjas magyar történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora vehette át. Az egyetemi tanár 2014 óta a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnökhelyettese. Fő kutatási területe az 1919 és 1945 közötti Magyarország történelme, az ország második világháborús szereplése, a volt magyar rendvédelmi szervek története, valamint ezen időszak politika- és sporttörténete.