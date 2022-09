Chovanecz Kata képviselő osztotta meg a facebookon a képeket, amiken azt láthatjuk: pénteken délelőtt a városháza bejáratával szemben asztalt helyeztek ki Erzsébet királynő fényképével, mécsesekkel és virágokkal. A szegediek is leróhatják tiszteletüket és megemlékezhetnek az Egyesült Királyság leghosszabban regnáló uralkodójáról, aki szeptember 8-án hunyt el a délutáni órákban: sokaknak még a szülei sem éltek, amikor 1952-ben elfoglalta a trónt.

Megyei vonatkozásban utoljára 2021-ben írt lapunk II. Erzsébetről. Akkor a dóci nyugdíjasház lakói és dolgozói küldtek kézzel írott levelet a királynőnek, amiben többek között részvétet is nyilvánítottak Fülöp herceg elvesztése miatt is. Nagy meglepetés érte őket, amikor válasz érkezett: az angol királyi család nyári rezidenciájáról kaptak királynői üdvözletet. A balmorali kastélyból jött le­­vél - itt hunyt el tegnap II. Erzsébet -, Elizabeth Leemingtől, a királynő első számú asszisztensétől, aki a királynő köszönetét tolmácsolta a levél és a fotók kapcsán. Küldtek ugyanis egy fotómontázst is, amelyen a nyugdíjasház lakói szerepeltek.