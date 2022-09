Szegedi műsorvezetőt kapott az M2 Gyerekcsatorna saját gyártású műsora, a Hetedhét kaland. Göröncséri Virág hétfőn mutatkozott be a műsorban, és egy héten keresztül láthatják az adásokban a nézők. A 14 éves diáklány mostantól havonta öt napon át lesz a házigazdája a 10 perces szórakoztató, ismeretterjesztő műsornak.

Hétéves voltam, amikor egy castingügynökséggel elkezdtem dolgozni. Miután megkaptam az első munkámat egy áruház reklámjában, a forgatás végeztével már tudtam, hogy ezzel szeretnék a jövőben is foglalkozni

– idézte fel Virág a kezdeteket. Ezt követően több más reklámban is feltűnt, illetve szerepet kapott egy művészfilmben is, amely egyébként döntős volt a Zsigmond Vilmos Filmfesztiválon. Ez a felkérés és az ügynökségváltása is hozzájárult ahhoz, hogy még több meghallgatásra hívták – még sorozatban is volt esélye szerepet kapni. Egy ilyen válogatón figyeltek fel rá az M2 szerkesztői, akik már egy ideje keresték az új műsorvezetőt. A forgatást egyébként nagyon élvezte a fiatal diáklány, mint mondta, nagyon támogató és családias közegbe került a stáb által.

A hétfői adást sok ismerősöm látta, rengeteg pozitív visszajelzést kaptam

– mondta el Virág, aki azonban magát nem akarja visszanézni a tévében, még édesanyját is megkérte, hogy akkor játssza le a műsort, ha ő nincs otthon. Így azt, hogy milyen is lett a kész adás, tulajdonképpen ő nem is tudja. Ez azonban számára egyáltalán nem furcsa, élete eddigi egyetlen filmes szerepének eredményét sem látta – igaz, azt édesanyja nem engedte neki, annak témája miatt.

Virág jelenleg végzős az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolában, ahol jeles tanuló, még úgy is, hogy heti öt Fit-Kid edzésre is jár. Ehhez hozzájárul osztályfőnöke is, aki mindenben támogatja. Mint mondta, a forgatások mellett is mindenhol jól teljesít, így nem érzi megterhelőnek ezt a plusz feladatot a felvételi évében. Élvezi a munkát, hiszen a rovatok témái közül több is közel áll hozzá. A Hetedhét kaland egy olyan „állomás" az életében, amit nagyszerű gyakorlatnak tart, már csak azért is, mert ezen a pályán szeretne elhelyezkedni.

Mindenképpen a médiában tervezem a jövőmet televíziós színészként vagy műsorvezetőként

– mosolygott.