Magyarország Kormánya elfogadta a Technológiai és Ipari Minisztérium előterjesztését, a ma megjelent kormányhatározat szerint 39 plusz opcionálisan 10 új, korszerű, vezérlőkocsival együtt legalább 7 kocsis távolsági szerelvény és 50, elsősorban hozzájuk való (de más vonatokban is használható) Siemens Vectron mozdony beszerzéséről döntött az idén megkötött keretszerződés terhére.

Az NKK elképzelései szerint a Budapestről Miskolcot, Nyíregyházát, Debrecent és Szolnokot felfűző kör-IC-ben, Pécsre, Kecskeméten át Szegedre, Győrön át az ÖBB vonataival vegyesen Bécsbe, a Balaton déli partjára és az északi parti vonal villamosítása után az északi partra, Prágába, Varsóba, Belgrád és a jövőben tovább akár a Balkán déli államai felé ezek az új, zárt ingavonatok járnak majd, a többi, kisebb kapacitást igénylő irányba pedig olyan vonatok, amelyek tisztán a hasonló színvonalú szolgáltatást jelentő (IC+, CAF) kocsikat tartalmazzák. A kormányhatározat szerint a közbeszerzési eljárást még idén meg kell indítani a 39+10 szerelvényre, ami összesen több mint 380 darab kocsit jelent majd. Ez a teljes MÁV-Start IC távolsági flotta bő kétharmadának cseréjét jelenti.

A kormány, derült ki Vitézy írásából, az utóbbi években 92 IC+-kocsi megépítését finanszírozta (15 még gyártás alatt van Szolnokon), ezt kiegészíti néhány más korszerűbb vagon (például a felújított CAF-ok), de a flotta kétharmada elöregedett. A kormányhatározat szerint 39+10 zárt távolsági ingaszerelvény érkezik majd. Ezek egy része a tervek szerint 9, a maradék 7 kocsiból áll majd, beleértve egy vezérlőkocsit is, hogy egyszerűen és gyorsan tudjanak irányt váltani a pályaudvarokon. A szerelvények szolgáltatásai mindenben megfelelnek a mai utasigényeknek, hosszú távra is kényelmes ülések, korszerű utastájékoztatás, klímaberendezés, 1. és 2. osztály, étkezőkocsi is lesz bennük. Az új szerelvények felépítése és összeállítása lényegében az osztrák Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) által üzemeltetett RailJetekére hasonlít majd, de az a cél, hogy a járműveket a lehető legnagyobb mértékben Magyarországon gyártsák.

"Azért, hogy a beszerzés ne terhelje lökésszerűen a központi költségvetést, szolgáltatásvásárlást tervezünk, amelynek része a mozdony és a kocsik karbantartása is" - áll a posztban. A szolgáltatást a VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. alapjain jelenleg megalakuló országos közlekedésszervező veszi majd igénybe, és adja tovább a MÁV-Startnak, a tendert közösen írják ki.

A MÁV-Start már megkötötte a keretszerződést 115 Vectron mozdony megvásárlására, ebből most 50 finanszírozásáról született döntés. Itt a finanszírozás forrása az Eurofima Európai Vasúti Gördülőállomány-finanszírozási Társaságtól származik, a kormány határozatában jóváhagyta a MÁV hitelfelvételét.