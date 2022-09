Több mint 1 millió forintból újult meg a HSZC Corvin Mátyás Technikum és Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Szakképző Iskola Intézményegységének tornaterme.

A beázás miatt lemálló vakolat, a szakadt védőhálók, a sérült ablakok és a törött bordásfalak már csak a múlt a Kalmárban, hiszen a tornaterem teljes rekonstrukción esett át. A 2022. tavaszán kezdődött munkálatok során először leszedték a védőrácsokat az ablakokról, leszerelték a bordásfalakat, majd a vakolatot is leverték a terem faláról. A munka csak ezek után indult el igazán.

A terem új vakolatot kapott, a mennyezetet és az oldalfalakat kifestették, valamint a fűtéscsöveket is újramázolták. Az ablakokat lecserélték, és a szellőzőket is megjavították. Korábban a világítótestek meghibásodása is problémát okozott, azonban a projekt során ezeket is helyreállították.

A falakat újrafestették, sőt arra is figyeltek, hogy egy tornateremben bizony könnyen koszolódhat az alsó rész, így a lábazati részt 1 méter magasan zománcfestékkel kenték le, hogy könnyen tisztítható legyen. Ezen kívül a radiátorok fából készült védőborítását újracsiszolták és lefestették, a kosárlabda gyűrűkre pedig új hálókat akasztottak.

Oláh Attila, az intézmény igazgatója elmondta, hogy a munkálatokat a felnőttoktatásban résztvevők segítségével végezték el, akik ezzel is szakmai gyakorlatot szereztek. A felújítás 1 millió 73 ezer forintba került.