Két év után idén újra megrendezik a Szegedi Nemzetiközi Tiszai Halfesztivált, ma startol el a három napos rendezvény. A Huszár Mátyás rakpartot emiatt lezárták hétfő reggelig, ezt vegyék számításba a közlekedők. A Rádió Taxi Három munkatársaitól megtudtuk, hogy tele vannak a bevezető fő utak. Az Algyői úton már hosszú sor van a Ladvánszky utcai lámpánál, a Szőregi úton is lépésben lehet befelé jönni, csak úgy mint a Dorozsmai úton és a Szabadkai úton. A Temesvári körúton minden lámpánál sor van, a Székely sor, Népkert sor , Vedres utca tele van, a Belvárosi hídon lépésben halad Szeged felé a forgalom, de a Bertalan hídon is végigér a sor Szeged felé.

A rakpart lezárása miatt a belváros teljesen "belassult", a Tisza Lajos körúton végig ér a sor , de tele van a Stefánia, Dózsa utca, Zrínyi utca is. Az Aradi Vértanúk terénél, Dugonics térnél, Boldogasszony sugárúton dugók vannak. A nagykörúton és a külső körúton is tele van minden sáv. Az iskolák környékén is komoly fennakadások vannak. A Kossuth Lajos sugárúton is kifelé-befelé minden sáv tele van, a körforgalomnál minden irányból végtelen kocsisorokat lehet látni.