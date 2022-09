Élénk a forgalom szerdán reggel Szegeden - tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.

Az Algyői úton, Dorozsmai úton, Szabadkai úton és a Bakai úton is rengeteg az autó befelé . Makai út , Szőregi út is tele van, lépésben halad befelé a sor. A Temesvári körúton a lámpáknál egyre hosszabbak a sorok, csak úgy, mint a belvárosi híd előtt a Székely soron, Népkert soron. A Belvárosi hídon lépésben halad Szeged felé a forgalom, tele van a Híd utca, Kelemen László utca. Aradi Vértanúk terénél, Dugonics térnél, Boldogasszony sugárút elején torlódások vannak. A nagy körúton jól lehet haladni, Mars térnél van kicsit sűrűbb forgalom, a külső körúton a Kossuth Lajos sugárúti nagy körforgalomnál torlódik a forgalom. A Csillag térnél is minden irányból sokan vannak, a Szilléri sugárút tele van, csak úgy mint a Felső Tisza-part. A Bakay Nándor utcában félpályás útzár van , illetve a Vásárhelyi Pál és a Kátay utca sarkon is. Belvárosban a Victor Hugó utca , Deák Ferenc utca , Oskola utca környékén forgalmi rend változások vannak, ezt táblák jelzik.