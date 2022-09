Tele vannak a város útjai - tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól. Az Algyői úton a Ladvánszky utcai lámpánál minden irányból hosszú sorok vannak. A Dorozsmai úton, Bajai úton befelé erősebb a forgalom. A Szabadkai úton a sorompó előtt szép hosszú sor van befelé, de a Szőregi úton is végig ér a sor , lépésben lehet haladni. Tele van a Temesvári körút, a lámpáknál sorok állnak, a Belvárosi híd megtelt, a híd előtt a Székely soron, Népkert soron, Vedres utcában hosszú sorok vannak. A Bertalan hídon is Szeged irányában erősebb a forgalom. A Csillag tér minden irányból tele van, de a Felső Tisza-parton is araszolás van. Torlódik a forgalom az Aradi Vértanúk terénél, a Boldogasszony sugárúton, a Mars térnél. A Kossuth Lajos sugárúton minden sáv tele van, a körforgalomnál minden irányból hosszú sorok állnak.