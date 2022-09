Tele vannak a körutak, sugárutak - jelezték a Rádió Taxi Három munkatársai. A Dugonics térnél, Hősök kapujánál torlódik a forgalom, de tele van a Somogyi utca, az Oskola utca is. A hidakon folyamatos mind a két irányban a forgalom. A Csap utca és a Gábor Áron utca sarkán felbontás van elkerítve, ez miatt nehézkes a közlekedés. A Csongrádi sugárúton is okoz némi torlódást a szélső sáv lezárása a Makkosházi körút kereszteződése előtt és után kifelé. Budapesti úton kifelé is van a belső sávban egy lezárás, ami miatt itt is van torlódás.