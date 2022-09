Nagy volt az öröm kedden reggel a makói Kálvin és Hold utcai óvodákban: a gyerekek boldogan vették birtokukba azokat az új udvari játékokat, amelyeket adományként kaptak. Összesen tíz játékelemről van szó, amelyeket a Makói Óvoda egymáshoz közeli két tagintézményében, három helyszínen állítottak fel. Többek között mászóka, csúszda és hinta került az udvarra.

Mindez a földeáki Návay Kornél Vadásztársaságnak köszönhető, amely hosszú ideje támogatja jótékonysági rendezvényeivel a térség oktatási-nevelési intézményeit. Wéber Dénes elnök a Délmagyarországnak elmondta, a játszóeszközöket a társaság tavaly őszi, első alkalommal megrendezett báljának bevételéből, összesen 8 millió forintból szerezték be.

A természetvédelem és a vadgazdálkodás mellett számunkra fontos a társadalmi szerepvállalás is

– hangsúlyozta.

A játékokat a gyerekek saját kezűleg készített apró ajándékokkal köszönték meg az udvaron, de hálás volt az intézmény vezetője, Bányai Anita és a város polgármestere, Farkas Éva Erzsébet is. Utóbbi azt is elmondta, hogy a város is hozzájárult a nemes ügyhöz annyival, hogy vállalta a játszóeszközök szabályos engedélyeztetésének, illetve telepítésének költségeit.

Fotó: Szabó Imre



Ezzel teljesen megújultak az óvoda játékai. Öröm számunkra, hogy az összefogásnak ekkora ereje van

– tette hozzá.

A vadásztársaság elnöke azt is elmondta lapunknak, hogy már készülnek a második jótékonysági vadászbálra, amelyet idén ősszel rendeznek meg. Ennek bevételével a földeáki általános iskolát szeretnék támogatni.