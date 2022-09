Hamarosan Sziksósfürdő-Subasa feliratú, lakott területet jelző táblákat helyeznek ki, amelyeket 30-as sebességkorlátozó táblákkal egészítenek ki.

Lapunknak a képviselő elmondta, a több éves probléma megszüntetésére két lehetőségük van: egyik, hogy korlátozott sebességű övezet jelzőtáblákat helyeznek ki, vagy lakott területet jelző táblák kerülnek ki kiegészítő táblákkal. Megjegyezte, a helyiek az internetes fórumokon és egy utcafórumon is az utóbbi mellett tették le a voksukat, hiszen az előbbivel a jobbkéz-szabály betartása is együtt járt volna a kereszteződésekben.

A Vereshomoki és a Domaszéki úton vannak már 30-as táblák évek óta, de hamarosan a Széksósi út és a Bordányi út 6 darab kereszteződésébe is sebességkorlátozó tábla kerül a lakott területet jelző táblákkal együtt. Továbbá a Domaszék felől bevezető utak is kapnak majd ilyen jelzőtáblákat.

Ruzsa Roland leszögezte, célja az, hogy biztonságos legyen Kiskundorozsma, azon belül pedig a kiskertes övezetek is, éppen ezért egy másik kérésnek is eleget tesz majd, a Széksósi úti buszmegállónál gyalogos átkelőhelyet szeretnének kialakítani.

Elmondta, szintén kérés a kiskertekben lakóktól a csapadékvíz-elvezetés hibáinak kijavítása, valamint az is, hogy a Domaszéki úton buszmegállókat alakítsanak ki, Subasára pedig rendszeresen járjon be busz, most ugyanis egy kilométert kell megtennie ahhoz az ott élőknek, hogy fel tudjanak szállni egy járatra. A képviselő megígérte, dolgozik a megoldásokon.