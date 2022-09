Közleményben válaszolt a Continental makói üzeme Czirbus Gábor helyi Fidesz-elnök szerdai sajtótájékoztatójára, amiről portálunk is beszámolt. Mint írták, a régió legnagyobb munkáltatójaként továbbra is az a céljuk, hogy a térségben élőknek biztosítson stabil, kiszámítható munkahelyet. Kizárólag azokra az álláshelyekre kívánnak harmadik országbeli dolgozókat felvenni, amelyeket nem tudnak a helyi piacról betölteni, a magyarok munkahelyei tehát nincsenek veszélyben. A külföldi munkaerő alkalmazása széles körben elterjedt gyakorlat a magyar munkaerőpiacon, melynek feltételeit a kormány rendeletben is elősegítette.

Czirbus Gábor, mint megírtuk, szerdán arra hívta fel a sajtó figyelmét, hogy a Continental állítása szerint a hazai dolgozókat elküldi, helyettük szerbeket, ukránokat, sőt már indonézeket is foglalkoztat. A Fidesz helyi elnöke azt kérte a makói gyár vezetésétől, hogy becsülje meg a helyi munkavállalókat. Szerinte az itt élőknek kellene elsősorban megélhetést biztosítani.