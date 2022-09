Bizakodással fordultak rá az elmúlt hétre Csongrád-Csanád megyében, hiszen előzőleg a vártnál is többen adták vérüket másokért. Sajnos megszakadt a lendület, és kevesebben látogattak el a véradásokra. Ezúttal az intézeti városokban is jobban érzékelhető volt a csökkenés, és ugyan most is voltak kiemelkedő véradóesemények, azok nem tudták kompenzálni a megyei eredményeket. Remélik, az őszkezdet ismét javulást hoz.

Augusztus 22-e és augusztus 28-a között 432 egészséges véradó ment el életet menteni. Ez 17 százalékos visszaesés - írja a megyei Vöröskereszt, és a következőket kérik: