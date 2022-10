Farkas Éva Erzsébet polgármester Facebook oldalán számolt be az eseményekről és fotókat is közölt. A kivitelezés a gazdasági nehézségek ellenére is a tervek szerint halad, befejezésével városunk új mérföldkőhöz érkezik majd a hazai és nemzetközi turizmusban - írja.

Mint megírtuk, a Makovecz Imre elképzelései és a Makona Tervező Iroda tervei alapján végzett fejlesztés megduplázza a mai fürdő kapacitását. A fő vonzerő a csúszda- és élményparknak lesz köszönhető, ahol három fedett csúszda és négy élménymedence működik majd. A több mint 3200 négyzetméteres alapterületen megvalósuló, tavaly júniusban indult beruházás keretében családi és élményzóna, csúszdatorony, valamint napozóteraszos öltöző épül. Kialakítanak egy külső termálmedencét is. Ehhez olyan mennyiségű és minőségű vizet találtak, és olyan kutakat fúrtak, ami az egész létesítmény ellátására képes.