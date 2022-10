Ha valaki zarándokutat emleget, a legtöbbeknek az El Camino jut eszébe. Csurgó László 66 éves korában járta be a legendás útvonalat, amely akkora élményt adott számára, hogy úgy döntött, idén nekivág egy másik, jóval kevésbé ismert útnak is. A 380 kilométer hosszú Via Mariana zarándokutat immár 72 évesen tette meg és mint mesélte, életre szóló élményekkel gazdagodott.

– Bár az El Camino jóval hosszabb, hiszen az 720 kilométeres gyalogtúrát jelent, ez a portugál-spanyol út sokkal nehezebb volt, mert egy még kevéssé felfedezett útvonalról van szó. Ennek megfelelően nincsen még kitaposva, így sok esetben valóban vad tájakon vezet át – mesélte a szegedi nyugdíjas.

Kevesen tudják, de hazánkban két zarándokközpont van, Budapesten és Hattyastelepen. Csurgó László utóbbi rendezvényén hallott először a Via Marianáról, amely Portugália és Spanyolország részben a hegyek közé rejtett, kevésbé látogatott szent helyeit kapcsolja össze. – Persze gondolkodtam egy ideig, hogy 72 évesen rászánjam-e erre magamat, de végül úgy döntöttem, bár ez nagy bátorság részemről, belevágok, mert az embernek időnként rendet kell tennie a fejében – mesélte. A portugál Bragaból augusztus végén indult, 18 nap után pedig a spanyol Muxiaban, az óceán partján ért véget kalandja.

– Mindenképpen egyedül szerettem volna végigmenni a zarándokúton, mert az El Camino alatt megtapasztaltam, hogy az igazi gondolatok a csend magányában jönnek. Az az igazság, hogy a nehéz terepviszonyok miatt itt nem tudtam annyit gondolkodni, megterhelő volt a 9 ezer méteres szintkülönbség megtétele. Amikor viszont az erdőkben, vagy a hegyen teljesen egyedül voltam, gondolati szabadságot és belső tisztulást adott, hogy hangosan kimondhattam, ami a fejemben járt. Ez a tapasztalás volt az út egyik nagy értéke – beszélt élményeiről.

Csurgó László azt sem tagadja, hogy voltak nehézségei is. – A negyedik napon volt egy pont, amikor majdnem feladtam. Nem volt vízvételi lehetőség és nehéz volt a terep is, különösen a 10 kilós hátizsákkal, amit végig cipeltem. De tudtam, hogy az útnak lelke van és segíti a zarándokokat. Tőle kértem segítséget és így túl is lendültem a mélyponton – mesélte.

Természetesen a szegedi nyugdíjas nem felkészületlenül vágott bele a nagy kalandba, melyet eddig mindössze 125-en teljesítettek a világon: 2008 óta nordic walkingozik, indulás előtt pedig felkészülés gyanánt hetente 2-3 alkalommal nagyobb sétákat is tett. – Az átlagos távolság 8 kilométer volt, de olyan is akadt, hogy elgyalogoltam az algyői halászcsárdába, a feleségem autóval utánam jött, megettünk egy halászlét és én visszagyalogoltam – beszélt a különleges tréningről.

A 72 éves nyugdíjas azt mondja, büszke magára, hogy végigcsinálta ezt a zarándokutat, hiányzott volna az életéből, ha kimarad. Több ilyen kalandra azonban valószínűleg már nem vállalkozik, ez az élmény már elkíséri élete hátralévő részében.