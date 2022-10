1952-ben, 70 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit az első óvoda Bordányban. A gyermeklétszám növekedésével szükségessé vált a bővítés. 1987-ben, 35 évvel ezelőtt adták át a 600 négyzetméteres, 100 férőhelyes óvodát, amelynek építése hatalmas társadalmi összefogással valósult meg. Ezt ünnepelték a közelmúltban.

Az első óvodások is eljöttek

A vendégek között ott voltak az első óvodások: Illés Mária és Molnár Zoltánné, az első dajkák, Gyuris Ernőné Ocskó Erzsébet és Szabó Ferencné és több nyugdíjas dolgozó is. Lázárné Borbola Márta intézményvezető elmondta, az intézmény azóta is folyamatosan bővül hála Balogh Ferenc korábbi és Tanács Gábor jelenlegi polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak. 2010-ben új szárnnyal bővült a bölcsőde, 2019-ben két új csoportszoba épült, a konyha teljes felújításon esett át. Két évvel ezelőtt felújították a régi mosdókat, idén pedig megújultak a régi csoportszobák és több helyiség.

Vásár és nyuszisimogató

A kétszeres jubileumi ünnepséget a Katica csoport néptánc műsora nyitotta meg, majd köszöntötte a jelenlévőket Mihálffy Béla országgyűlési képviselő, Tanács Gábor polgármester és Lázárné Borbola Márta intézményvezető. Az ünnepséggel egy időben Mihály-napi vásárt tartottak az óvoda udvarán. Volt nyuszisimogató, zsákbamacska, kézműveskedés, népi játékok, szőlőszüretelés, kukoricamorzsolás, csutkababa készítés. Bemutatkoztak a bordányi Legjava termékek is a standokon, ahol kóstolóval várták az érdeklődőket. A bölcsőde udvarába került a büfé, ahol kaláccsal, pogácsával, zsíros kenyérrel kínálták a vendégeket, és itt szelték fel az ünnepi tortákat is. Az óvoda kiállítással is készült, a fotókon lehetett végigkövetni az 1987-ben épülő intézmény alakulását, bővülését, egészen napjainkig. Az este a Rézhúros Banda koncertjével zárult.

Környezettudatos magatartás

A bordányi Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde 145 férőhelyes. Az intézményben öt óvodai csoport működik. Pedagógiai programjukban a hagyományok őrzése, az évszakok változása, a tapasztalati úton való tanulás kap hangsúlyos szerepet. 2010-től a 2 év feletti gyermekek részére 14 férőhellyel bölcsődei csoport is megkezdte működését.

Kiemelt helyet kap nevelőmunkánkban az egészséges életmódra való igény kialakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása, a mozgásfejlesztés, valamint a néphagyományok ápolása. Szem előtt tartjuk a gyermekek eltérő fejlettségi szintjét, annak ütemét, és különös figyelmet fordítunk a differenciált fejlesztésre, az oktató-nevelő munkákban. Az óvodával egybeépített bölcsőde külön bejárattal rendelkezik, de a két intézmény között az átjárhatóság biztosított. Az épület belső elrendezése, az óvodában folyó munka a gyermekellátás igényeihez igazodik, ahol lehetőséget tudunk biztosítani a szülők fogadására is. A különleges ellátást és kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátására az épület megfelelően felújított, és eszközökkel ellátott

– beszélt az intézményről az óvodavezető.

