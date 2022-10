Tootsie néni, a texasi BBQ királynője

Norma Frances Tootsie Tomanetz amerikai barbecue szakács, a Snow's BBQ tűzmestere Lexingtonban, Texasban. 2008-ban vált híressé, amikor a Texas Monthly a Snow's-t Texas legjobb grillezőjének nevezte. Gyakran texasi BBQ királynőjeként emlegetik. A helyi gimnáziumban gondnokként dolgozó 87 éves asszonyról a Netflix is forgatott. A Chef's Table című műsorban mutatták be Tootsie nénit, aki a mai napig lapátolja a parazsat a tűztérben. Nagy Iván is evett a legendás helyen, hajnalban álltak be a sorba. A Snow's csak hetente egyszer, szombaton nyit ki, és néhány óra alatt mindig elfogy minden.