A szegedi városvezetés továbbra is hallgat a guruló dollárokról címmel tartott sajtótájékoztatót csütörtökön Német Ferenc. A szegedi Fidesz önkormányzati képviselője emlékeztetett, hogy Botka László stratégiai politikai szövetségese, Márki-Zay Péter nemrég többször is arról beszélt, hogy a baloldali pártok komoly összegeket kaptak az Amerikai Egyesült Államokból a választási kampányukra, és a cél egyértelműen az volt, hogy a dollármilliókból a kormánypártokat megbuktassák.

Német Ferenc azt is elmondta, hogy az Action for Democracy nevű szervezeten keresztül a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak juttatott csaknem kétmilliárd forintból finanszírozták az óriásplakátokat, a Facebook és Youtube hirdetéseket. A képviselő szerint Mihálik Edvin, a Momentum akkori országgyűlési képviselőjelöltje és Szabó Sándor MSZP-s parlamenti képviselő azóta is hallgat arról, mennyi pénz jutott nekik a guruló dollárokból, és mire költötték azt.

Német Ferenc beszélt arról is, hogy a legutóbbi közgyűlésen hiába faggatták Botka Lászlót, nem szólalt meg a számára is kínos ügyben, és nem adott választ arra a kérdésre sem, hogy a hozzá köthető baloldali mozgalmak mennyi pénzt kaptak. Ráadásul a kérdésben nem nyilatkozik Ujhelyi István szegedi baloldali EP-képviselő sem.

Német Ferenc szerint pedig különösen aggályos, hogy a baloldal, a szegedi politikusaival az élen, nem a magyar érdekeket képviseli az Európai Parlamentben. A baloldal az illegális migráció, a háború és a szankciók mellett foglalt állast, szemben a magyar érdeket képviselő magyar kormány politikájával.

Német Ferenc szerint felmerül a kérdés, hogy ebben a meggyőződésben mekkora szerepet játszhattak a guruló dollárok. Hozzátette, itt az ideje, hogy Mihálik Edvin, Szabó Sándor, Botka László és Ujhelyi István is színt valljon arról, hogy az Amerikából származó kampánypénzekből mekkora összeg érkezett a szegedi dollárbaloldalhoz.