Egyre több embert látni krizantémmal, koszorúval vagy mécsessel a kezében közlekedni a településeken, valamint az ezeket árusító üzletek, piacok környékén is egyre nagyobb forgalom tapasztalható. De mennyiért szerezhetjük be idén a megemlékezés virágait, mécseseit és koszorúit? Ennek jártunk utána pénteken a Mars téri piacon, ahol bőséges kínálat várja a vásárlókat.

Tóth Miklós standjánál például az egészen kicsitől a nagyméretű díszesig találni mécsest. Lapunknak elmondta, minden évben arra törekszik, hogy széleskörű választékot biztosítson a piacra látogatóknak, így a 120 forintostól az 1500 forintosig van nála mécses, idén azonban a kisméretű üvegesek fogynak leginkább, ezeket 2-300 forintért kapni. Elárulta, körülbelül 30 százalékos áremelkedés tapasztalható a mécsesek esetében.

Fazekas Beatrix is hasonló emelkedésről számolt be a Délmagyarországnak, aki jelezte, a mécsesek a paraffin drágulása miatt kerülnek többe. Az ő standjánál különböző méretű toboz-, műfenyő- és mohaalapú koszorúkat és sírdíszeket is kapni, ezeket mind egymaga készíti. Megjegyezte, az alapanyag is drágább lett 30-40 százalékkal, leginkább azoknak emelkedett az ára, amelyek műanyagot tartalmaznak, de a Kínából érkező anyagok esetében a szállítási költségek drágulásával is számolniuk kell.