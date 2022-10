Haág Zalán, a KDNP frakcióvezetője arról beszélt, hogy a kormány mindent megtesz azért, hogy a lakosság el tudja viselni az energiaárak emelkedését, miközben a város folyamatosan rossz döntéseket hoz. Egyebek mellett megemlítette, hogy a Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. másfél évvel ezelőtti megszüntetése és a szabadtéri beolvasztása a Szegedi Nemzeti Színházba katasztrofális anyagi következményekkel járt. Szerinte a Szabadtéri Játékoknak a kőszínházba olvasztása, az önkormányzat vezetésének felelőtlen és átgondolatlan döntése, két év alatt 720 millió forint árbevétel-kiesést eredményezett.

Német Ferenc, a Fidesz frakció tagja arra hívta fel a figyelmet, hogy nem a kormány hibája a hatalmas infláció, hanem az orosz-ukrán háború hozadéka.

Közben Joób Márton meglehetősen éles és személyeskedő vitába keveredett a polgármesterrel, aki egyébként a frakciótársa is. Joób szerint a Szegedi Sport és Fürdők Kft. alulteljesít, az Anna fürdő botrányos, éves szinten százmilliós hiánnyal küzd, a cég vezetője, Pappné Nagy Katalin pedig alkalmatlan a feladatának ellátására. Botka László azt válaszolta, hogy a költségnövekedés azért van, mert az állam megemelte az orvosok és az egészségügyi dolgozók bérét. Azt is hozzátette, hogy nem feltétlen Joób Mártonnak kellene céges ügyekben tanácsot adnia. Ezzel Joób korábbi áfacsalási ügyére utalt nem is annyira árnyaltan a polgármester.

A közgyűlés végén pedig megválasztották a város harmadik alpolgármesterének Binszki Józsefet. Így az a képviselő lett alpolgármester Szegeden, aki korábban egyetlen baloldaliként ha nem is nyíltan, de ellent mert mondani Botka Lászlónak. Binszki József állt ki a Botka-féle óvodabezárási terv ellen, és ő volt az, aki az előválasztáson elindult Szabó Sándorral szemben, Botka pedig az utóbbit támogatta. Binszki József várospolitikai alpolgármester lett, nagyjából félmillió forintos fizetéséért, és jár neki magáncélra is használható szolgálati autó és mobiltelefon.