Ismét megrendezték a már hagyományosnak számító jótékonysági főzést Szegeden, a Horthy Csónakháznál. Ezúttal lecsót és marhapörköltet készítettek a főzőversenyre nevezők. Ótott Ferenc, az akció ötletgazdája és szervezője elmondta, hogy a mostani már a nyolcadik jótékonysági főzőverseny volt a csónakháznál. Most egy igazán különleges vendég, vagyis vendégek is érkeztek. Böjte Csaba ferences szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója volt a vendége a szombati rendezvénynek. Böjte Csabával 17 gyermek is érkezett Esztelnekről, egy kis székelyföldi faluból.

– Ezt a pici falut már már nyolcadik éve segítjük. Vagyis nem csak mi, hanem a szegediek, akik rendszeresen kijönnek ide és adakoznak az ételekért. Mert fontos tudni, hogy nem fix árat kérünk, hanem mindenki annyit dob be a perselyekbe, amennyit jónak lát – tette hozzá Ótott Ferenc.

A főzésre ezúttal 15 csapat jelentkezett, és nagyjából a fele-fele arányban készítettek lecsót, vagy marhapörköltet.