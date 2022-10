Közös- és egyéni áldásban is részesültek az állatok. A megjelent négylábúak szépségversenyen is részt vehettek. Minden gazdinak egy szavazata volt, a saját állatra nem lehetett szavazni. Az eredményt a vasárnapi diákmise végén hirdeti ki Gruber atya.

Gruber László újmisés papként 1999-ben Peru fővárosában, Limában járt. Szent Ferenc ünnepén a templomok tele voltak madarakkal, kutyákkal, macskákkal. Ott látta először, hogy kisállatokat áldanak meg Szent Ferenc emlékezetére.

Akkor határoztam el, hogy ezt a hagyományt én is meghonosítom. Itt Szentesen ez már a nyolcadik ilyen jellegű alkalom

– mondta az atya, aki maga is nagyon szereti az állatokat. Macskájáról, Miklósról már korábban is írtunk. A plébános a saját cicáját nem nevezte be a szépségversenyre, pedig Miklós is nagyon szép küllemű kandúr. Már „téli testet” öltött, szépen kikerekedett. Miklós szívesen időzik, főként hétvégén a templomban is. Hétköznap ugyanis más dolga is akad. Gruber László úgy tudja, egy közeli gyermekintézménynél és egy varrodában is szeretettel gondoskodnak Miklósról. A cicus valószínűleg „több vasat tart a tűzben” és úgy gondolkodik, ahogy Hemingway is, aki azt mondta egyszer: „Nincs olyan megrakott szekér, amelyre nem fér fel még egy villával”, vagyis több helyen is begyűjti a finom falatokat.