Híd szerepet vállalna magára az a frissen alakult vásárhelyi civil szervezet, amely főként a hátrányos helyzetű gyerekeket, fiatalokat segítené. Kisgyerekkortól egészen a felnőttkor küszöbéig.

Számtalan olyan gyerekről tudunk, akik tehetségesek sportban, tanulásban, netán valamely művészeti területen, ám támogató háttér nélkül esélytelenek. Nincs lehetőségük a kibontakozásra, jövőjük megalapozására. Őket szeretné felkarolni a Suhancok Ifjúságsegítő Egyesület

– mondta lapunknak Pup Olivér, az egyesületben elnökként dolgozó feleségével, Pup Lajkó Dzseniferrel hozta létre a támogató szervezetet. Részben majd intézetben nevelkedőkre fókuszálnak.

Nem pénzt gyűjtünk, hanem irányt mutatunk, közösséget szervezünk, aktivitásra buzdítjuk a támogatókat és a támogatottakat egyaránt. Abban segítünk, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok utat találjanak céljaikhoz, megtanulják saját erőforrásaikat mozgósítani

– hangsúlyozta az All U Need Sportegyesület vezetőjeként és edzőjeként is ismert Pup Olivér. Sportolóként abban hisz, hogy az aktivitás kitartásra, küzdelemre tanít, ez fontos üzenetük. Példát, útmutatást szeretnének adni, hogy menni, vállalni és csinálni kell. Mentorprogramjukon kívül szoros kapcsolatot alakítanak majd ki oktatási intézményekkel, sport és egyéb civil szervezetekkel; de terveznek nyári táborokat, fejlesztő évközi foglalkozásokat is. Kerekasztal-beszélgetéseket szerveznek majd Vásárhelyen, év végéhez közeledve pedig egy sajátos karácsonyi vásárt képzeltek el. A felajánlásokat, játékokat a gyerekek majd a kiosztott fabatkáért "vásárolhatják meg", ezzel is bevonva őket a közösségi tevékenységbe. Egyszerre ajándékozna és tanítana a Suhancok Ifjúságsegítő Egyesület.