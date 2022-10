A győzelem istennőjét, Nikét mintázó szobrocska ékesíti a Lasker-díjat. Az „amerikai Nobel-díjnak” is nevezett kitüntetést Karikó Katalin, az mRNS-molekula titkait kutató magyar biokémikus és kutatótársa, Drew Weissman 2022. szeptember 29-én vette át New Yorkban - számolt be róla szombaton a Szegedi Tudományegyetem honlapja. Ahogy az egyetemi hírportálon egy éve, az elismerés 2021. szeptember 24-i bejelentésekor olvashattuk, „A Covid-19 elleni modern vakcinák gyors kifejlesztését lehetővé tevő mRNS-technológiát felfedezéseivel megalapozó Karikó Katalin és munkatársa, Drew Weissman kapja a 2021-es Lasker-díjat. Az „amerikai Nobel-díjnak” is nevezett kitüntetés ismét reflektorfénybe állítja a Szegedi Tudományegyetemről indult Karikó Katalin kivételes teljesítményét, az alapkutatás jelentőségét, a tudósok együttműködéseinek mindannyiunk életére gyakorolt pozitív hatását.”

A 2021. évi Lasker – DeBakey Klinikai Orvostudományi Kutatási – Díjat a két tudós a hírvivő RNS módosításán alapuló új terápiás technológia felfedezéséért kapta. A Lasker Alapítvány közleménye szerint a felfedezés áttörést jelentett, mert „lehetővé tette a rendkívül hatékony Covid-19 vakcinák gyors kifejlesztését. Amellett, hogy eszközt biztosít a pusztító világjárvány elfojtásához, az innováció elősegíti a különböző betegségek kezelési és megelőzési módjai felé tett előrehaladást”.

A Lasker-díj 76 évvel ezelőtti alapítása óta 95 Lasker-díjas kapta meg a Nobel-díjat is. Köztük például Szent-Györgyi Albert, aki a Szegedi Tudományegyetem professzoraként végezte áttörést jelentő kísérleteit, majd amerikai munkahelyén témát váltva is sikert aratott: 1954-ben nyerte el a Lasker-díjat. A 2021. évi Lasker-díjas Karikó Katalin a szegedi József Attila Tudományegyetemen 1978-ban szerezte biológus diplomáját és 1982-ben a doktori címét.