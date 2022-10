Hogyan küzdhetek meg az élet viharaival? – Rezilienciaépítés a gyakorlatban címmel szervezte meg hazánk első reziliencia konferenciáját a Megoldásközpont Magazin. A rendezvényen Fazekas Éva álláskeresési tanácsadó is előadást tartott, a háborús időkben történő karrierépítésről, álláskeresésről beszélt.

Elmondta, a közvetlen környezetünkben, például családon belül a válságkezelő megoldás lehet az állásváltás és a karrierépítés is, ha a jelenlegi munkahelyen nem kapunk elegendő keresetet ahhoz, hogy a megemelkedett rezsiszámlákat fedezni tudjuk, valamint hogy jusson elegendő pénz bevásárlásra és minden másra is.

A szakember szerint nem csak álláskeresőként, hanem munkavállalóként is fontos feltenni magunknak a kérdést, hogy mi motivál, mi mozgat minket az adott állásban, hiszünk-e abban, hogy amit most csinálunk, annak van értelme, és a jövőben is szeretnénk-e azt csinálni. Amikor állást keresünk és a visszajelzésre várunk, akkor is meg kell kérdezni önmagunktól, hogy biztosan szeretnénk-e azt a munkát, olyan lesz-e az, amelyre valóban szükségünk van.

Fazekas Éva leszögezte, az álláskeresésben az én a legfontosabb, vagyis az önbecsülésre, az önbizalomra nagy hangsúlyt kell fektetni, mert ezek visznek előre és határozzák meg a későbbi cselekedeteinket is. Ugyanakkor szükség van egyfajta merészségre is, hiszen az álláskeresés akár kudarcok sorával is járhat, és a végén érkezik egyetlen siker. Rámutatott, el kell fogadni azt, hogy az álláskeresés is egy folyamatos, napi 8 órás munka, amely közben az asztalomnál ülök, reggeltől estig munkát keresek és tárgylásokra, vagyis interjúkra megyek. Aki ezt el tudja fogadni, meg tudja ezt élni, könnyebben jut majd álláshoz.

Fontos az is, hogy az elvesztett vagy otthagyott állást ne gyászoljuk, hiszen az nem hiányzik majd, ha később visszagondolunk rá, nem olyan, mint egy elvesztett szerettünk, akinek a hiánya fájó. Fazekas Éva szerint már a felmondás után egyből annak kell járnia a fejünkben, hogy milyen lesz az új munkahelyünkön, vagy kit hívhatunk fel, hogy segítséget kérjünk az új munkahely megtalálásában.

A szakértő szerint az sem baj, ha már a felmondás előtti hetekben a jelenlegi munkatársaktól kérünk segítséget, de csakis azoktól, akikben megbízunk, vagyis tudjuk, nem kotyogják ki, hogy másik állást keresünk, így az nem válhat kárunkra. De ezeknek a kollégáknak tudniuk kell, hogy fordított helyzetben ők is számíthatnak majd a segítségünkre.

Fazekas Éva beszélt arról is, hogy érdemes azoknak a munkáltatóknak utánajárni, akik számunkra megfelelőnek tűnő állást kínálnak, vagyis úgy kell a leendő munkáltatóra tekinteni, mint egy ügyfélre. Például nézzük meg azt, hogy miként hatott rá a válság, a prioritások változtak-e, milyen költségcsökkentő intézkedéseket vezettek be, mi okból keresnek új kollégát. Nézzük meg azt is, hogy miként tudnánk az ő céljaik elérését segíteni, hiszen ennek megfelelően tudunk majd tárgyalni az állásinterjún, amelyre ne úgy tekintsünk, mint egy kihallgatásra.