A 2023-as és a 2024-es felső­oktatási felvételi feltételek megváltoznak a korábbi években megszokott gyakorlathoz képest. A Szegedi Tudományegyetem keddi tájékoztatóján Rovó László rektor köszöntötte a megjelenteket, aki elmondta, a modellváltással lehetőség nyílt innovatív megoldások al­­kalmazására a felsőoktatási felvételi eljárásban.

Gellén Klára oktatási rektorhelyettes az SZTE mozgásterének kiszélesedését emelte ki. A megújuló felvételi eljárásban ugyanis a felsőoktatási intézmények 100 többletponttal rendelkezhetnek. Ennek kapcsán három fő vezérelvet határozott meg. Elsőként, hogy továbbra is értékelik a kiválóságot, az előzetes teljesítményt. Jelentős számú többletpontot lehet szerezni az emelt szintű érettségivel, a nyelvvizsgákkal – akár résznyelvvizsgával is –, valamint az SZTE elő- és felkészítő programjain való részvétellel. Egyes tanulmányi versenyek, például az OKTV esetében pe­­dig már a részvétel is 25 többletpontot ér majd.

Második arculati elemként az esélyegyenlőség biztosítását említette, amelynek kapcsán többletpontokkal segítik például a hátrányos helyzetű és a gyermeket nevelő továbbtanulni szándékozókat. Harma­dik alappillérként pedig a fo­­lyamatos tájékoztatásról biztosította a leendő felvételizőket, amelynek érdekében az SZTE egy pontszámító kalkulátort fejlesztett, amelyre már lehet regisztrálni az egyetem honlapján.

Kiemelte továbbá, hogy a többletpontok kialakítása szakspecifikusan történt, így szakonként eltérő lehet a pluszpontok beszámítása. Egyes szakok pedig a felvételi során ragaszkodtak a felvételizővel történő, személyes találkozáshoz.

A felsőoktatási felvételi el­­járás általános változásait Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár ismertette. Elmondta, az új keretrendszer növeli az intézmények autonómiáját. Általánosságban nem változik majd a gyakorlat, hogy a felvi.hu ol­­dalon keresztül lehet a felsőoktatásba jelentkezni, és a maximum 6 jelentkezési hely is megmarad. 2023-tól azonban már teljesen elektronikus felvételi lesz. Nem változik továbbá az sem, hogy a jelentkező számára legkedvezőbb pontszámítási módszertan érvényesül.

Az 500 pontos megszokott rendszer nem változik. Ebből 100 pont tanulmányi pont, 100 pont az alapvető érettségi tantárgyakból számítható tanulmányi pont, 200 pont a felvételire választott érettségi tárgyakból számítódik, illetve az 100 intézményi pont, amelyben leginkább meg fognak jelenni az intézményi és szakos specialitások

– magyarázta a helyettes államtitkár. A középiskolai kötelező tárgyak (magyar, történelem, matematika és idegen nyelv) megmaradnak, a választható, ötödik tárgyra azonban a felsőoktatási intézmény tehet ja­vaslatot. Ugyanez vonatkozik majd az érettségi tárgyakra is. A 200 érettségi pontnál pedig az intézmények mondhatják meg az adott szakra vonatkozóan, hogy milyen érettségi tárgyat és annak emelt vagy középszintű teljesítését várják el.

Az emelt és a középszintű érettségi százalékos eredménye eltér majd, egy emelt szintű 100 százalékos érettségi 100 pontot, míg egy középszintű 100 százalékos 67 pontot ér majd.

Mindemellett az 500 ponton felül többletpontot ér majd az önkéntes, tartalékos katonai szolgálat is, 16, 32 és 64 pluszpontot lehet így szerezni.