Bezár három megyei kormányablak

A mindszenti, a sándorfalvi és Szegeden, a Szőregi úti CBA NOVA bevásárlóközpontban működő kormányablakok zárnak be Csongrád-Csanád megyében. Az ügyintézési pontokat azért zárják be, mert az állam is takarékoskodik az energiával. Korábban már bezárt a Rókusi körúti nagy Tescóban lévő kormányablak is, de az nem a spórolás miatt. Az nem is nyit ki többet.

Suki Zoltán

Utolérte az energiaválság, illetve a takarékosság a kormányhivatalokat, illetve a kormányablakokat is. A kormanyablak.hu portálon közölték, hogy Csongrád-Csanád megyében három kormányablakot kénytelenek bezárni emiatt. Így november 2-től várhatóan jövő márciusig három kormányablakot zárnak be. Addig nem lehet ügyeket intézni Sándorfalván, a Széchenyi utca 24/A. szám alatt, Szegeden, a Szőregi út 80. szám alatt, vagyis a Novában, és Mindszenten, a Köztársaság tér 6. szám alatt működő kormányablakokban. A többi hivatal változatlanul működik tovább. A Miniszterelnökség közleményében arra emlékeztetett, hogy a szomszédunkban dúló háború és a brüsszeli szankciók energiaválságot okoztak. A sokszorosára növekedett energiaárak miatt a kormány 25 százalékos gázfelhasználás-csökkentést írt elő az állami szerveknél, ezért rendelték el a kisebb forgalmú kormányablakokban és okmányirodákban az ügyfélfogadási szünetet. Hozzátették, hogy az őszi-téli időszakban jellemzően alacsonyabb az ügyfélforgalom, amelyhez a novembertől márciusig nyitva tartó több mint 280 kormányablak és okmányiroda kellő kapacitást biztosít. Továbbra is minden járásban és fővárosi kerületben legalább egy kormányablak nyitva tart. A hivatalnokokat egyébként nem küldik el, nekik máshol adnak munkát, amíg tart az energiatakarékossági szünet, vagyis a tervek szerint március 17-ig. Szegeden egyébként már korábban is bezárt egy kormányablak. A Rókusi körúti nagy Tescóban működő kishivatalt végleg bezárták. A Miniszterelnökség egyébként arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormányablakokban intézhető ügyek nagyobb részét interneten, az ügyfélkapun keresztül is el lehet intézni. Ráadásul már a mesterséges intelligenciát is bevetik a kormányhivatalok a gyorsabb és egyszerűbb ügyintézés érdekében. Már a szegedi kormányablakban is van érintőképernyős ügyintézési hely. Az új eszköz lényege, hogy nem kell személyesen beszélni egy ügyintézővel sem, így könnyen, gyorsan és sorban állás nélkül túl lehet lenni a hivatalos ügyeken. Az eszközökön a magyarorszag.hu központi e-ügyintézési portálon megszokott ügytípusok egy részét már most el lehet intézni. Egyelőre például a vezetői engedély és a személyi igazolvány pótlását, a gépjárművekkel kapcsolatos ügyeket lehet elindítani, de igényelhető anyakönyvi kivonat és erkölcsi bizonyítvány is. Az elintézhető ügytípusokat egyébként folyamatosan bővítik. Az önkiszolgáló terminálok minden olyan technológiai kiegészítővel rendelkeznek, ami a gyors és egyszerű ügyintézéshez szükséges. Van beleépítve többek között kamera, mikrofon, ujjnyomat- és okmányolvasó, hangszóró, nyomtató, bankkártya-terminál, valamint egy aláíró pad is. Aki pedig végzett a dolgával, kap egy hiteles bizonylatot arról, hogy elindította az ügyintézést, így már csak a kész dokumentumért kell majd bemennie a hivatalba.

