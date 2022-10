Eddig nem volt tornacsarnoka a településnek, ezért is nagy öröm, hogy az idei tanévkezdésre elkészült, amelyben természetesen minden tornaszer és labda is teljesen új. Elsősorban diákjainknak épült, összevont és párhuzamos testnevelési órákat is tarthatunk a nagy térben, de már többen érdeklődtek, hogy szívesen használnák délutánonként. Például a trollfocisok, a tollaslabdázók és a helyi labdarúgóklub – sorolta Vörösné Bondor Rózsa. Hozzátette, a tervek szerint a csarnok elsősorban sportos rendezvényeknek ad majd otthont, a kultúra a megújult faluházban marad. – Tanulóink rendszeresen járnak a különböző sportágak körzeti, regionális versenyeire, most már mi is szeretnénk rendezni