– Panasszal kerestek meg a mozgáskorlátozottak, többen is. Volt közöttük olyan is, aki a mozgáskorlátozott családtagját szállította az OTP-hez, de csak a sportcsarnoknál tudtak megállni, az pedig egy mozgáskorlátozottnak gyalog nagyon messze van – mondta lapunknak Galambos Kornélné D. Szabó Katalin, a Fidesz és a Szeretem Vásárhelyt Egyesület képviselője.

Az önkormányzat cége, a HMSZ Zrt. még augusztus 20-a előtt, a Szent István napi rendezvénysorozat miatt helyezte ki az árusbódékat, amiket az ünnepség után nem vittek el sem a Rapcsák utcáról, sem pedig a Kossuth térről. A bódék egy része az Ízök fesztiválján, szeptemberben újra kinyitott három napra.

– Nonszensz, hogy már hónapok óta kint vannak a bódék. A korábbi gyakorlat az volt, hogy az ünnepségsorozat előtti csütörtökön helyezték ki a bódékat, hétfőn reggel pedig már vitték is vissza a HMSZ Zrt. telephelyére. Most a város valamilyen okból, valószínűleg azért, hogy megspórolják a szállítási költséget és az azzal járó munkát, kint hagyta a faházakat, de azt a kettőt, amik elfoglalják a mozgáskorlátozotti parkolót, áttehették volna másik helyre. Elképzelhető, hogy karácsony utánig is itt maradnak ezek a faházikók, akkor a mozgáskorlátozottak addig ne tudjanak odaállni? Ez felháborító! – mondta a képviselő.

Megkérdeztük a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányságot, hányszor büntették meg az önkormányzatot a mozgáskorlátozotti parkolók elfoglalásáért, hiszen ha valaki jogosulatlanul áll a kerekesszékkel jelölt parkolóhelyekre, 100 ezer forint büntetést kap.

A rendőrség kommunikációs osztálya viszont azt válaszolta lapunknak: „A rendőrség a járművekre vonatkozóan szankcionálja a várakozás szabályainak megszegését. Kollégáink minden esetben eljárnak, ha szabályszegést vagy bűncselekmény elkövetését észlelik. Az Ön által említett esetben kérem, kérdéseivel forduljon a közterület felett illetékességgel bíró, helyi önkormányzathoz.”

Megtettük, Márki-Zay Péter polgármestert kérdeztük meg.

– Elvisszük ezt a két bódét hamarosan. Őszinte leszek, én mindennap gyalog járok a városházára, de még soha nem láttam ott mozgáskorlátozott autóját parkolni. Ezért nem hinném, hogy annyira panaszkodnának a mozgáskorlátozottak, de elvisszük onnan a bódékat – mondta.