Mintegy kétszázötven fiatal vett részt október 21-én, pénteken az Emlékpontban az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, annak előzményeit, pillanatait és hőseit bemutató rendhagyó tanórán, tematikus tárlatvezetéseken és történelmi előadásokon. Több mint százan Budapestről, az I. kerületi Petőfi Sándor Gimnáziumból látogattak el a kiállítóhelyre.

Mint azt lapunknak Görög László történelemtanár elmondta: többnyire a fővárosi történésekre fókuszál az ország, ezért kollégáikkal úgy gondolták, hogy 1956 vidéki eseményeit is meg kell ismernie a gyerekeknek.

Fontos feladatnak tartottam elhozni őket Hódmezővásárhelyre, hiszen előbb Szegeden, majd néhány nappal később, másodikként ebben a dél-alföldi városban lobbant fel a forradalom szikrája. Az 1956-os események mellett a tanulók az Emlékpontban ismerkedhettek az 1950-es évek mindennapjaival, a korabeli vidéki élet jellemzőivel

– mondta a pedagógus. Hozzátette: úgy tapasztalta, az élmények megdöbbentették a fiatalokat. Egy olyan hetven évvel ezelőtti világgal találkoztak a kiállítóhelyen, amelyet még csak elképzelni sem tudtak korábban. Ő maga nosztalgiával járta végig a termeket, néhol megidézve fiatalsága emlékeit.

Az Emlékpont elsőként Magyarországon – és talán Európában is – egy város történetén keresztül mutatja meg, mit jelentett az itt élőknek a kommunista diktatúra időszaka. A kiállítás mintegy bejárható filmként láttatja a szocialista kísérlet korszakát: a kor szemtanúival készített közel kétszáz beszélgetésben ők maguk mondják el, hogy hogyan változott meg életük, miként forgatta ki sorsukat gyökerestül az államhatalom. A vásárhelyi emberek a legszemélyesebb emlékeiket is megosztják. Felidézik azokat a történeteket is, amelyekről évtizedekig nem beszélhettek, és azok sorsát szintén, akikről nem volt szabad megemlékezni.

Pókecz-Kovács Péternek a kiállított traktor tetszett a legjobban, Farkas Zalán pedig azt hangsúlyozta: nem sokszor láttak még hasonló tárlatot, különösen az atmoszféra ragadta meg, a tárlat kialakítása, néhol teljesen vörös színe.