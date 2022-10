Az első pihenőnél izgalmas feladat várta a fiatalokat. Először is meg kellett találniuk egy elrejtett cintányért az egyik napsütötte részen. Ez elég gyorsan ment. A cintányért egy fához rögzítették és kezdődhetett a célbadobás. A diákok nyolc csapatban mérkőztek, mindenkinek három dobása volt három fekete dióval. A feladat sokkal nehezebb volt, mint többen képzelték. A cintányér hangos, fémes csendülése különleges élmény volt az erdőben, viszont nem sokszor hallottuk, mert nehéz volt eltalálni. A fiatalok a rájuk jellemző lendülettel és határozottsággal biztatták egymást. Kiváló volt a hangulat. A további állomásokon újabb kihívások következtek. A Négyökrű réten zászló- és csipeszkeresés következett és volt még állathang felismerő verseny is.

A Világ Gyalogló Nap a TAFISA (Association For International Sport for All) nemzetközi versenykiírása alapján a Magyar Szabadidősport Szövetség koordinálásával gyaloglást népszerűsítő programsorozat. Az országos programsorozaton a gyaloglás eszközével a résztvevők megismerhetik a helyi nevezetességeket, látványosságokat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.