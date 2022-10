– A beiratkozást követően a kezemet felnyújtva jelentkeztem. Amikor a tanár megkérdezte, mit szeretnék, bevallottam, hogy semmit, csak olyan régen jelentkeztem óra közben, hogy kíváncsi voltam, milyen érzés – idézte fel mosolyogva Koós Ákos, a Galamb-iskola új osztályának egyik diákja, egyébként kutató. A makói agrártechnikumban, ahogyan minden más hasonló iskolában, zömmel tinédzserek tanulnak. Most viszont indult egy új osztály, a 2/14 B., amelynek tagjai a Bay Zoltán Kutatóközpont szegedi biotechnológiai divíziójának munkatársai. Az osztály fele doktor minősítéssel is rendelkezik, sőt többen országos vagy nemzetközi hírnévnek is örvendenek.

A kutatók magánemberként jelentkeztek az agrártechnikum képzésére. Az igazgató, Horváth Zoltán elmondta, az iskola hosszú évek óta együttműködik a kutatóintézettel, az intézmény laborját is ennek az együttműködésnek köszönhetően szerelték fel, ugyanakkor a kutatóintézet munkatársai a Galamb tangazdaságában bérelt földeken végeznek kutatásokat – többek között biostimulánsok, azaz baktériumok, algák és gombák hatásait vizsgálják a termelésre. Az új osztályba jelentkezett 20 fő egy év alatt mezőgazdasági technikusi végzettséget szerez majd. Az oktatásban részben online módon vesznek részt, a gyakorlati ismereteket viszont a tankertben fogják megszerezni az iskola oktatóitól.

A képzésre azért jelentkeztek, mert kutatómunkájuk során rájöttek, hogy az egyetem ugyan széles körű elméleti tudással vértezte fel őket, a gazdálkodás praktikus ismeretei azonban ezek közül hiányoznak. – Érdekes érzés újra visszatérni a középiskolában szokásos tanulási módhoz – mondta Koós Ákos. Egyetemi polgárként ahhoz voltak szokva, hogy vizsgázniuk kell, itt viszont időről időre kapnak házi feladatokat is. Természetesen nem ezek elkészítése okoz számukra gondot, hanem az idő beosztása ehhez a munka és a család mellett. – Komolyan vesszük a képzést, nem csak papírt akarunk kapni – hangsúlyozta. – Úgy gondolom, miután megvan a kölcsönös tisztelet a tanárainkkal, ez nem lesz nehéz – tette hozzá.