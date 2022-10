Úgy érzem, hogy ez a kórház gyermekosztályának elmúlt évtizedekben elért eredményeinek is köszönhető. A szakma országosan is elismeri a dél-alföldi gyermekdiabetológiai centrumunk munkáját. Kiváló szakmai gárda dolgozik a gyermekosztályon belül, amelynek alapjait annak idején még Szűcs Péter tanár úr tette le. Sajnos nagyon sok gyermek érintett ebben a betegségben. A diabéteszes gyermekek gondozása komplex feladat, amely nem csak a gyógyszer felírásából, az ellenőrzésből áll, hanem a családok tanításáról is, hiszen egy életre szóló betegségről van szó. Nem mindegy, hogy milyen színvonalon állítjuk be a gyerekek vércukorszintjét, hogy a későbbi betegségektől megmentsük őket, és egészséges felnőttként élhessék az életüket