Október 14-én elhunyt Varga Tibor, a Szegedi Tudományegyetem Igazságügyi Orvostani Intézetének professzor emeritusa – a hírt az egyetem közölte honlapján. Az SZTE írása szerint Varga Tibor nyitott volt az új kihívásokra, így része volt a szegedi DNS-labor kialakításában, a hazai kábítószervizsgálatok beindításában, a kábítószer-szakértés megalapozásában, valamint az egészségbiztosítási szakorvosi szakképesítés befogadásában is. A professzor a jogszabályi előírásoktól függetlenül megkövetelte a szakorvosjelöltektől a szövettani felkészülést és részvizsgát, a háziorvosi szakvizsga részévé tette az igazságügyi problémákból a gyakorlati vizsgát, és a „műhibaperekben” megteremtette a hatékony szakmai védekezés módszerét az SZTE-n. Szeretett oktatni, a hallgatók is elismerték, de szakorvosok képzését-továbbképzését is nemzedékeken keresztül meghatározta oktatási részvétele. A szegedi intézetben hagyománnyá tette, hogy csak akkor tekintik a fiatalokat ténylegesen szakorvosnak, ha a szakvizsga megünneplésére készítenek meggyes pitét.