Továbbra sincs megoldás a Cserepes sor 9-14. alatti társasházban élők helyzetére, ugyanis a lakók hiába kérték már többször is a várost, hogy üljenek le tárgyalni ingatlanjaik sorsáról, mindig falakba ütköztek. Sőt, csütörtökön arról tájékoztatták lapunkat, hogy az önkormányzat újságjában és hírportálján valótlan állítások jelentek meg róluk, többek közt az, hogy ők 75 millió forintos ajánlatot tettek az önkormányzatnak, és hogy Chovanecz Kata önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP), mint a társasházban élők képviselője papírokat adott át személyesen Szilágyi János ügyvédnek.

A képviselő lapunknak tegnap azt mondta, ő csupán társasházi szakértőként abban segít a lakóknak, hogy ne tudják őket átverni, a jogaiktól ne fosszák meg őket. Megjegyezte, ő ezért egyetlen forintot nem kért és nem is kap, ennek ellenére a város mégis támadja, pedig korábban, amikor sikerült elérnie, hogy 5 millió forint helyett 1 millióért szállítsák el a több kamionnyi szemetet, az önkormányzat is jól járt, hisz a társasház 78 százaléka önkormányzati tulajdon.

Az ügyben Német Ferenc önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP) is megszólalt, aki szerint a városházán furcsának tartják azt, ha valaki nem több millió forintért tesz a szegediekért, hanem a képviselői esküjének megfelelően végzi a munkáját. Megjegyezte, érdekes az is, hogy 20 év alatt egyetlen kamerát sem sikerült felhelyezni a Cserepes sorra, pedig úgy végre kiderülne, hogy ki pakolja le oda a hulladékát, a közterület-felügyelet pedig meg tudta volna büntetni. Megjegyezte, a lakók egy év alatt nem halmoznak fel több kamionnyi szemetet.

Fotó: Török János

Az ott élők lapunknak azt mondták, megértették, hogy az antiszegregációs programban a cél az, hogy ők elköltözzenek onnan más városrészbe, és meg is teszik azt, azonban olyan ingatlant szeretnének cserébe kapni a környéken, ami megegyezik a mostani házuk nagyságával, adottságaival. De a várostól még egy listát sem kaptak arról, hogy miből választhatnak, éppen ezért többen már levelet írtak a városvezetőnek, aki válaszra sem méltatta őket. Abban biztosak, hogy nem egy olyan házba akarnak elköltözni, ami kevesebbet ér, mint egy garázs.

Panaszkodtak arról is, hogy attól tartanak, kisemmizik majd őket, amit a fizetési felszólítás, a fizetési meghagyás és a végrehajtás követ majd, így akár utcára is kerülhetnek. Ennek már érzékelhető jelei vannak. Például egyik napról a másikra, közgyűlési döntés nélkül 30-40 ezer forintra emelte az önkormányzat a korábbi 11 ezer forintos közös költséget, míg a szintén közös döntés nélkül lebontott 4 ingatlan több mint 2 millió forintos vízdíját is az ott élőkre terhelték rá, mondván, hogy minden közös. Mindezek ellenére a tulajdonosok bíznak abban, hogy békés úton megtörténik az ingatlancsere az önkormányzattal.