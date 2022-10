Hódmezővásárhelyen az Arany utcában az útalap olyan kátyús, hogy a lyukakat össze sem lehet számolni. Némelyik kátyú olyan mély, hogy ha egy közepes testű kutya belefeküdne, alig látszana ki belőle. A lakók évek óta kérik, hogy újítsák fel az útalapot és kapjon az utca aszfaltot is, de eddig süket fülekre találtak.

Galambos Kornélné és Benkő Zsolt, a Fidesz és a Szeretem Vásárhelyt Egyesület önkormányzati képviselői szerdán reggel találkoztak az utcában lakókkal, majd sajtótájékoztatót is tartottak.

A lakók fordultak hozzánk segítségért. Az Arany utca állapota borzalmas

– mondta Galambos Kornélné, akitől megtudtuk, 2006-ban osztott ki a város itt ingyen telkeket, az utolsó házat 2016-ban építették fel. Ezután kérték a lakók, hogy az útalapra kerüljön szilárd burkolat. Akkoriban még az útalap állapota megfelelő volt.

Ez a város költségvetésében 2018-ban, 2019-ben még szerepelt is, de utána kivették. Azóta az útalap állaga leromlott, gyakorlatilag már csak nyomokban fedezhető fel.

Galambos Kornélné elmondta, az Arany utcában körülbelül 15 család él. A lakók maguk próbálják kő-, vagy téglazúzalékkal kijavítani a legveszélyesebb kátyúkat, de ez nem megoldás. A le nem zárt útalap állapotának nem tett jót, hogy néhány évvel ezelőttig nagy volt az utcában a buszforgalom is, egy vállalkozó itt parkoltatta a járműveit.

Előzetes számítások szerint az útalap felújítása 3-4 millió forintba kerülne, az aszfaltozás pedig 14 millióba.

Minden követ megmozgatunk, hogy az itt élők életminősége javuljon. A következő közgyűlésre egy levelet is megfogalmazunk, amiben ismét kérjük az út felújítását, a levelet a lakók is aláírják majd.

Galambos Kornélné listás képviselő azt is elmondta, korábban voltak Gyöngyösi Ferenc és Kis Andrea között olyan polémiák, hogy kihez is tartozik az utca, de végül kiderült, Kis Andreáé, akivel még nem igazán találkoztak az utcában élők.

A Fidesz frakció véleménye, hogy a jelenlegi helyzetben kizárólag olyan felújításokat kell a városnak finanszíroznia, amelyek energetikai megtakarítást eredményeznek, emellett a lakosság jogos kéréseivel is foglalkozni kell. Szerintünk például sem a Szent Antal utca felújítására, sem a csúszdaparkra, sem a városháza felújítására nincs szükség

– mondta Benkő Zsolt képviselő.

Galambos Kornélné a sajtótájékoztatón arról is beszélt, az utca lakói közösségi munkát is végeznek, nemcsak a járda és az útalap közötti zöldterületet tartják rendben, hanem az úttest és a temető kerítése közötti nagy zöldfelület is gondozzák és fákat is ültettek.