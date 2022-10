Kolozsvári Rozália polgármester a Rádió 7-nek elmondta, hogy egy modern gázkazánt is beszereltek, illetve lecserélték a régi fűtőtesteket is. Az elszabaduló gázára miatt azonban meghagyták a vegyes tüzelésű kazánt is, így egyelőre azt használják. A polgármester kifejtette: 22 millió forint támogatást kapott a település, melyet az önkormányzat önerővel kiegészített.

Kolozsvári Rozália még elmondta, mivel az olcsóbb fafűtést használják, így nem kell lezárni a művelődési házat. A polgármester kifejtette: ezt nem is tehetné meg, hiszen az egészségház bővítése, korszerűsítése miatt a gyógyszertárat ideiglenesen a kultúrházba költöztették át.