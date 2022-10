Idén is kitettek magukért a mórahalmiak és a környékben élők, most is egy sikeres rendezvényt szerveztek, és vettek részt rajta, ami természetesen most is az ételekről és az italokról szólt. Szombaton rendezték meg ugyanis a VII. Forraltbor-főző versenyt és a VIII. Homokháti szakajtót a Pramonád téren lévő rendezvénysátorban. Ahogy odaérünk, egyből a Borkedvelők csapatába botlottunk, akik már javában készültek a megmérettetésre.

– Nyolcan jelentkeztünk az idei versenyre, és most fehérborból fogunk forralt bort készíteni. Ezt a rendezőktől kaptuk, de Hajóson is van pincék, onnan is hoztunk bort, amelyet bárki megkóstolhat – mondta Csiszár János, a csapat vezetője, aki gyorsan tovább is állt, hogy kevergesse a titkos hozzávalókkal fűszerezett borát.