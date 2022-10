Egyeztettek az idősek otthona körül kialakult helyzetről is. Kiadott közleményében leszögezte, Mindszent ingyen biztosítja az épületet a Márki-Zay Péter vezette társulás intézményének. Ebben az évben 18 millió forinttal járultak hozzá a 20 fős otthon működéséhez, vagyis minden ellátott után évi 900 ezer forinttal. Kiemelte, Márki-Zay Péter a társulás elnöke megszorításokat vezetett be, amivel az általa irányított szervezet kiadásait kívánta csökkenteni. „Az egyik ilyen a Mindszenten működő bentlakásos idősek otthona téli rezsiköltségének megspórolása. Ezt úgy tudnák elérni, hogy ebben az időszakban Hódmezővásárhelyre vinnék be az időseket. Ezekből a tényekből egyértelműen kiderül, hogy Mindszent város vezetése mindig az idősek oldalán áll és a békés megoldásokat keresi, folyamatosan biztosítja az idősek otthona működéséhez szükséges feltételeket, forrásokat. A probléma ott kezdődött, amikor megjelent Márki-Zay Péter és politikai hasznot akart húzni az idősek ellátásából is!” – hangsúlyozta a megyei közgyűlés elnöke.