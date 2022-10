Különleges adásnak lehettek tanúi vasárnap este az ATV Géniusz című vetélkedő nézői. A jelenleg Kiskunhalason praktizáló szegedi reumatológus, Kovács Attila múlt héten már megdöntötte a műsor addigi rekordját, és 9 párbajgyőzelemmel ő lett a legkiemelkedőbb kvízjátékosokat összemérő verseny legjobbja. A mostani adásnak azonban talán még nagyobb tétje volt, hiszen a tizedik párbajgyőzelem jelenti a fődíjat, illetve a Géniusz cím elnyerését. Ehhez a biológia-kémia szakos Szilágyi Jánost kellett legyőznie, aki egyébként az előző héten megszerezte szegedi ellenfelével szemben az első pontot.

Bár Kovács Attila az előző két párbaját meglehetősen feszülten játszotta – köszönhetően annak, hogy mindkettőben hátrányból kellett fordítania –, most, az utolsó adásra visszatért a viccelődő, laza és a válaszokat plusz információkkal kiegészítő énje, amelyet oly sokan megkedvelhettek az előző játékok során. Pedig a műsor elején még elismerte: érzi az egyre növekvő terhet, a kiváló ellenfelekkel szemben pedig észnél kell lenni. Egy meglehetősen hosszúra nyúlt párbajban ennek ellenére most például kifejezetten jól elszórakoztatták egymást ellenfelével a bulvárkérdésekkel, amelyek általában a nagy tudású kvízjátékosok gyenge pontjának számítanak. Sokat hibáztak, de mindig ezt a témakört választották a folytatáshoz is.

Végül bejött Kovács Attila feleségének taktikája, aki a nyár folyamán kifejezetten bulvár kérdésekből trenírozta párját, így ezt is és a gyorsasági kört is a szegedi orvos nyerte. A negyedik párbajban azonban a győzelméért feltett kérdést 9:6-os állásnál elsőre nem tudta megválaszolni, így a pénzmúzeum-téma nem hozott neki pénzt, a hecsedli lekvár azonban már igen: a csipkebogyó, mint alapanyag megnevezése érte a 10 millió forintos fődíjat.