Órák alatt beteltek az időpontok szinte az összes orvosi vizsgálatra a most zajló szatymazi egészségnapokon. A vizsgálatok többsége térítésmentes, a költségeket az önkormányzat finanszírozta.

Egészséghét zajlik a napokban Szatymazon. Hétfőtől péntekig tízféle szűrővizsgálatot végeznek a településre érkező szakorvosok, melyekre előzetesen lehetett regisztrálni. A program sikerét jól mutatja, hogy órák alatt az összes hely betelt. Lengyel Andrea háziorvos, a program szervezője elmondta, elsősorban szűrővizsgálatokat szerveztek, vagyis az egészségtudatos lakosság számára nyújtanak segítséget, hogy ezért ne kelljen Szegedre utazniuk és hosszasan várakozniuk a különféle szakrendeléseken.

Az egyik legkiemeltebb rendelés a bőrgyógyászat, ahol anyajegyszűrést végeznek. Ide 40 páciens regisztrálhatott, de így is azonnal elfogytak a szabad helyek

– mesélte. A vizsgálatot Rózsa Petra bőrgyógyász végezte, aki elmondta, ha olyan elváltozást talál, ami további kezelést vagy műtétet igényel, még időpontot is intéz az érintett betegeknek a klinikára.

A Richter támogatásának köszönhetően a településre tudtak hozni egy csontsűrűség-mérő műszert is, melyet három napon keresztül is üzemeltetnek. Emellett van nőgyógyászati, urológiai, fogászati és fül-orr-gégészeti szűrés és ultrahang-vizsgálat is. Mindezeket pedig különféle programokkal is kiegészítették, így a hét során tartanak jógát, meserelaxációs foglalkozást, gerinctréninget, a hetet pedig a Fut a falu program zárja szombaton.