A kommunista diktatúra évtizedeit bemutató hódmezővásárhelyi Emlékpont megnyitása óta minden évben tudományos és oktatási programsorozatot szervez október 23-ához, az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepéhez kapcsolódóan. A Nemzeti Emlékezet Hetén október 21-én, pénteken 11 órától a 20. századi magyar történelem „világrengető” pillanatainak hőseit, áldozatait és eseményeit mutatták be a közgyűjteményben.

Az október 21-i történelemtudományi tanácskozás nyitóelőadásán Nagy Gyöngyi történész, a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola pedagógusa a közelmúltban elhunyt Wittner Mária forradalmár és egykori halálraítélt személyét idézte meg. Mint azt Nagy Gyöngyi lapunknak elmondta: kivételes alkalmaknak érezte, amikor személyesen is találkozhatott az idén elhunyt Wittner Máriával hódmezővásárhelyi látogatásain. Mindannyiszor hangsúlyozta, mennyire fontos volt részt vennie az 1956-os harcokban. Mert bár nem akart ő Petőfi Sándor, nem akart ő hős lenni, a szíve diktálta tetteit, azt az utat járta, amelyet kötelességének érzett. Megmutatva, hogy egyéni sorsunk mellett a közösségért vállalt cselekedeteink is nagyon fontosak. Kétszáz napot töltött halálraítéltként a siralomházban, amiért részt vállalt az utcai harcokban, majd életfogytig tartó börtönre módosították az ítéletet. Végig kellett néznie hát társai halálát. Ám azzal, hogy túlélte a borzalmakat, elmesélhette az utókornak, mi is történt valójában.

Presztóczki Zoltán és Zeman Ferenc levéltárosok hódmezővásárhelyi baloldali politikusok portréit villantották fel: előbbi a parasztpárti nemzetgyűlési képviselő Papp János életútjáról szólt, majd a Rákosi és Kádár börtöneibe zárt szociáldemokrata Takács Ferenc és Erdei István kálváriáiról esett szó. Miklós Péter történész, címzetes egyetemi tanár, a hódmezővásárhelyi kulturális intézmények főigazgatója A forradalom „forgatókönyve” című referátumában 1956 megyei eseményeiről beszélt. Mint azt a Hősök, áldozatok, események című konferenciáról elmondta: az 1956-os eseményeknek vannak hősei és áldozatait, köztük sokan egy sortűzben vagy börtönben vesztették életüket, mások kénytelenek voltak elhagyni az országot. Mélységes és borzalmas, hogy a forradalom dicsőséges napjait sok éves megtorlás és diktatúra időszaka követte.