Bertus Bence számára nincs lehetetlen: ha a fiú nekilát egy új makettnek, az biztosan el is készül. A Széchenyi István Általános Iskola diákja tavaly a Fahíd négy és fél méteres makettjét építette fel, idén pedig a csongrádi malmot álmodta meg kicsiben.

– Régóta szerettem volna már elkészíteni a malom makettjét, mert ez egy városképi jelentőségű épület. Ez a modell viszonylag hamar, körülbelül két és fél hét alatt elkészült. Az utolsó három-négy napban volt, hogy napi tizenkét-tizenhárom órát is dolgoztunk rajta, hogy az iskolánk ünnepére, a Széchenyi Napokra elkészüljön – számolt be Bertus Bence. Mint az építőmester elmesélte, főleg az édesanyja segített be a malom elkészítésébe, de a „kockázás”, azaz az épület téglamintáinak berajzolása az édesapja feladata volt. Tekintve, hogy a makett falát több mint tízezer tégla díszíti, az sem lehetett kis munka.

– Főképp hungarocellből építettem meg az épületet, négy tábla két millis és három tábla fél centis vastagságút használtam fel. Festéksprével fújtam le, ahol lehetett, a többi helyen falfestékkel dolgoztam. Négy tubus ragasztó, meg rengeteg drót és fogpiszkáló is van benne. Körülbelül két kilót nyom az egész. Ahhoz képest nem nehéz, hogy milyen nagy, de a kocsiba érdekes volt betenni – tette hozzá mosolyogva Bence.

Alaposan körbejárva a mini építményt szemet szúrhat, hogy mennyire részletgazdag a makett: még a festési hibái is pont olyanok, mint az igazi épületen. Bence édesapjával alaposan bejárta a malmot, mielőtt nekiláttak a munkának, így a falak színétől az utolsó ablakig minden valóban pont ugyanolyan, mint az eredeti.

Arra mérget vehetünk, hogy nem ez volt az utolsó érdekes építmény, ami kikerült Bence kezei alól. Az iskolás karácsonyra azt tervezi, hogy elkészíti a csongrádi református templom mását, jövőre pedig a Lánchidat fogja megépíteni kicsiben.