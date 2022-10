Húsz éve, 2002. október 21-én választották polgármesterré Derekegyházon Szabó Istvánt, akit a képviselő-testület „Derekegyház Községért” emlékéremmel tüntetett ki.

– Eredetileg agrármérnök vagyok, Szarvason végeztem 1991-ben, növénytermesztési üzemmérnökként – mondta Szabó István. A diploma kézhezvétele után a Derekegyházi Állami Gazdaságban kezdett dolgozni.

Új lendületet vártak tőle

– A privatizáció után létszámleépítés volt, a fiatalokat küldték el, így engem is. A szentesi munkaügyi kirendeltségre kerültem, ott dolgoztam 8 éven keresztül. 1998-ban már felkértek Derekegyházon, hogy induljak a polgármester-választáson, mert úgy érezték, új lendületre volna szükség. Török Feri bácsi, az akkori polgármester nagyon remek ember volt, a tanácsi időktől kezdve vezette a falut. Tisztességes és korrekt versenyben, 16 szavazattal alulmaradtam vele szemben – mondta Szabó István, aki nem vonult vissza sértődötten, hanem gratulált a polgármesternek és más módját választotta a közösségért való munkának. Létrehoztak egy civil szervezetet, a Derekegyházért Közhasznú Egyesületet, ahol a falumegújításon dolgoztak. A 2002-es választáson ez már a polgármesteri programjában is fő hangsúlyt kapott.

Hatan indultak, 51 százalékkal győzött

– Feri bácsi nyugdíjba ment, a 2002-es választáson 6-an indultunk, 51 százalékkal győztem. Azóta vagyok polgármester Derekegyházon, a mostani már az ötödik ciklusom és nagyon szeretem, amit csinálok – mondta Szabó István, aki az első négy ciklusban függetlenként indult, 2019-ben pedig KDNP-s jelöltként.

– Egy kezdő polgármester még nem látja át a feladatokat. Úgy érzem, hogy 3-4 év, tulajdonképpen az első ciklus volt a tanulóidőszakom. Nem volt egyszerű, mert abban az időszakban éppen kifutottak a pályázati, támogatási lehetőségek. 2002-ben a Sapard már lejárt, uniós pályázatok még nem voltak – emlékezett vissza a polgármester. Hozzátette, utána viszont valóban elindultak a fejlődés útján.

– Sikerült egy jó csapatot összehozni. A közös, kemény munka összekovácsolt bennünket minden képviselő-testületemmel. Az utóbbi két választáson nem volt kihívóm. Ez azonban nem tesz elbizakodottá, bármikor lehet. Ezt nem szabad állandónak venni. Teszem a dolgom, ha a lakosság azt érzi, hogy ez jó, akkor felhatalmazást adnak a következő időszakra is – fogalmazott.

Folyamatos az építkezés

Szabó István az infrastrukturális beruházásaik közül az egyik legnagyobb eredménynek a szennyvízberuházást tartja. Többek között kerékpárutat építettek, fejlesztették a közösségi tereket, az intézményhálózatot. A polgármester azt is fontosnak tartja, hogy jól működő civil szervezetekkel rendelkeznek. Ugyancsak büszke arra is, hogy ezer év után templom épült Derekegyházon, ami nem az önkormányzat beruházása volt, de nagyon sokat lobbiztak érte. Szabó István polgármesterségéhez kötődik a palacsintafesztivál is, ami országos ismertségű program. A település kiérdemelte a Falumegújítási-díjat, a Klíma Sztár-díjat – előbb az itthonit, majd az európait is. A polgármester hangsúlyozta, még nagyon sok munka áll az önkormányzat előtt, számos további tervük vár megvalósításra.

Szabó Istvánt a képviselő-testület „Derekegyház Községért” emlékéremmel tüntette ki a 20 éves jubileum kapcsán.