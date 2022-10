Programsorozat 30 perce

Ilyen lesz a jövő iskolája

A bűnmegelőzésre is nagy hangsúlyt fektetnek a Szegedi Tankerületi Központ intézményeiben. A 10 hetes, 5 megyés projekt megnyitóján Plesovszkiné Ujfaluczki Judit igazgató elmondta, a prevenció részeként a tankerületben képzőművészeti programokat is szerveznek. Azt is elárulta, hogy milyen lesz a jövő iskolája.

Kiss Anna Kiss Anna

Plesovszkiné Ujfaluczki Judit szerint nem egy digitális robotiskola jön létre, hanem magas szintű tudásközvetítés zajlik majd. Archív fotó: Karnok Csaba

Tíz héten keresztül öt megyében dolgozik a rendőrség számos szervezettel közösen azért, hogy javítsák az emberek biztonságérzetét. A Tiszától a Balatonig – add át a biztonság stafétáját! elnevezésű bűnmegelőzési projektben az ifjúságvédelemre is nagy hangsúlyt fektetnek, éppen ezért a közelmúltban megtartott szegedi nyitóeseményen Plesovszkiné Ujfaluczki Judit, a Szegedi Tankerületi Központ igazgatója is előadott. Elmondta, több mint 30 éves pályafutása során azt tapasztalta, hogy a 112-es hívószámhoz tartozó társszervekhez bizalommal lehet fordulni, segítő kezet nyújtanak, megyénkben pedig előremutató kreativitás is tapasztalható részükről. Elárulta, néhány évvel ezelőtt egy rendőrautót kaptak miniben M. Toronykőy Márta alezredestől, a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetőjétől, ennek segítségével pedig a bűnmegelőzés legfontosabb tudnivalóit tudják elsajátítani a fiatalok. Az autó belsejében ugyanis egy drámapedagógiát segítő társasjáték rejlik. De a prevenció részeként a tankerületben képzőművészeti programokat is szerveznek, interaktív meséket írnak, valamint a bűnmegelőzés napján olyan kapszulát helyeztek el, amely azt foglalja magába, hogy a diákok hogyan képzelik el a jövő iskoláját. Az igazgató előadásában a jövő iskolájában rejlő lehetőségekről is beszélt. Úgy véli, a technológiai lehetőségeket kihasználva nem egy digitális robotiskola jön majd létre, hanem magas szintű tudásközvetítés zajlik majd az egyéni teljesítményeket, képességeket figyelembe véve, a modern technológiát és a robotikát alkalmazva. Hozzátette, ennek megvalósulása érdekében már most felelősségteljes döntésekre van szükség. Kiemelte, nagy hangsúlyt kell fektetni a kompetenciák fejlesztésére, azon belül a kommunikációra, hiszen a magyar anyanyelv összetettsége, logikája és színessége predesztinál minket a felelősségteljes alkotói létre. Teller Ede is azt mondta, hogy azért tudott kiváló tudóssá válni, mert magyarul tudott gondolkodni – tette hozzá. Éppen ezért a tankerületben olyan programokat hoztak létre, amelyek a generációk közötti kommunikációt is segítik.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!